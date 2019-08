Bolsonaro fez uma piada com conotação sexual e constrangeu o ministro da Justiça Sérgio Moro

Em meio a um processo de desgaste com o STF (Supremo Tribunal Federal) e com o Congresso Nacional, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou de uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro em uma rede social. E saiu constrangido.

Bolsonaro questionou, em conotação sexual, se o ex-juiz federal faria um “troca-troca” com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

“Vai fazer 1 troca-troca com o Sales aí?”, questionou Bolsonaro a Moro. Sentado à mesa com o presidente, Moro sorri de forma constrangida antes de ceder lugar ao titular da pasta do Meio Ambiente. Moro havia anunciado que sairia do local por já ter terminado sua participação na transmissão.

A piada acontece após o enfraquecimento do pacote anticrime definido por Moro. Bolsonaro defendeu que o governo dê prioridade à principal proposta do ministro, para não atrapalhar medidas econômicas em discussão no Congresso.

O presidente afirmou que Moro precisa ter “paciência”, pois não tem mais a “caneta na mão” como na época em que era magistrado.

A declaração surpreendeu até mesmo aliados e acentuou o desgaste do ex-juiz da Operação Lava-Jato, que já foi tratado como “superministro” do governo.

Meio ambiente

O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu um grupo de repórteres nesta sexta-feira (9) ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de haver desenvolvimento com preservação ambiental. Ele disse que, quando se fala em poluição ambiental, “é só você fazer cocô dia sim, dia não que melhora bastante a nossa vida”. Bolsonaro deu a declaração ao conceder uma entrevista para repórteres que o aguardavam na entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial, no momento em que se dirigia a uma cerimônia no Clube do Exército. Durante a entrevista, o presidente foi questionado se é possível o País preservar o meio ambiente e se desenvolver economicamente. “Presidente, é possível crescer com preservação?”, indagou um jornalista. “Sim, é lógico que sim”, respondeu o presidente. O jornalista, então, pergunta: “Como? Se tem que alimentar e…” Antes de a pergunta ser concluída, Bolsonaro afirma: “É só você deixar de comer menos um pouquinho. Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não que melhora bastante a nossa vida também, está certo?”. Cultura e filhos Na sequência da entrevista, Bolsonaro apontou que 70 milhões de pessoas nascem no mundo todos os anos e, em seguida, defende uma política de planejamento familiar como forma de combater a poluição. “Não é controle não, você vai botar na capa da “Folha” amanhã que eu tô dizendo que tem que ter controle de natalidade. Planejamento familiar. As pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco, está certo? Mas, como regra, é isso”, disse.

