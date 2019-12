Política Bolsonaro pesca um peixe de 18 quilos na Bahia

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

O peixe é da espécie tambaqui Foto: Divulgação/Palácio do Planalto O peixe é da espécie tambaqui. (Foto: Divulgação/Palácio do Planalto) Foto: Divulgação/Palácio do Planalto

Durante o recesso de final de ano, o presidente Jair Bolsonaro pescou, no fim de semana, um peixe de 18 quilos na praia de Inema, que fica na Base Naval de Aratu, uma área fechada da Marinha do Brasil situada em São Tomé de Paripe, em Salvador (BA).

Segundo informações da assessoria de Bolsonaro, o peixe é da espécie tambaqui. O presidente, que estava vestido com a camisa do Tubarão Futebol Clube, de Santa Catarina, tirou fotos com o peixe.

Ele desembarcou na Base Aérea de Salvador por volta das 16h20min de sexta-feira (27), de onde seguiu de helicóptero até a Base Naval de Aratu. Bolsonaro afirmou que a primeira-dama, Michelle, não viajou com ele porque passará por uma cirurgia. Não foram divulgados detalhes sobre o procedimento.

O chefe do Executivo retornará para Brasília no dia 5 de janeiro.

