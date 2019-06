Bolsonaro rebate Angela Merkel e diz que a Alemanha tem muito o que aprender com o Brasil sobre o meio ambiente

Logo após desembarcar nesta quinta-feira (27) em Osaka, no Japão, onde participa da cúpula das 20 maiores economias do mundo (G-20), o presidente Jair Bolsonaro disse que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil sobre questões ambientais. O evento começa nesta sexta-feira (28).

Assim como Bolsonaro, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência, general Augusto Heleno, rebateu a fala da chanceler alemã, Angela Merkel. A líder afirmou que quer conversar com Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil.

Questionado por jornalistas sobre o tema, o presidente Bolsonaro declarou: “Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil em grande parte de carvão, e a nossa não. Então, eles têm a aprender muito conosco”.

A resposta de Bolsonaro se refere a declarações de Merkel durante uma sessão no Parlamento alemão na quarta-feira (26). “Percebo como dramático o que está acontecendo no Brasil”, afirmou a chanceler alemã.

“Vejo com grande preocupação a questão das ações do presidente brasileiro [em relação ao desmatamento] e, se ela se apresentar, aproveitarei a oportunidade no G-20 para ter uma discussão clara com ele”, disse Angela Merkel.

Diante disso, o presidente declarou que espera ser respeitado pelos colegas. “O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, que vieram aqui para serem advertidos por outros países. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado”, afirmou Bolsonaro.

Ele questionou ainda as reportagens que informaram sobre a fala de Merkel em uma sessão pública do Parlamento alemão. “Eu vi o que está escrito. Lamentavelmente, grande parte do que a imprensa escreve não é aquilo”, disse. “Tem que fazer a devida filtragem para não deixar ser contaminado por parte da mídia escrita, em especial.”

Acompanhando Bolsonaro na viagem internacional, o general Heleno também criticou a chanceler alemã. “O presidente não vai aceitar recriminações, reprimendas ao Brasil. É injusta a crítica à política de meio ambiente. Que moral eles têm? O Brasil tem que explorar as riquezas sem prejudicar o meio ambiente, o famoso desenvolvimento sustentável”, disse o ministro do GSI, acrescentando que os países ricos já destruíram suas florestas.

