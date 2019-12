Bolsonaro recebe líderes sul-americanos na 55ª Cúpula do Mercosul, na Serra Gaúcha

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira (05), em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, da 55ª cúpula dos líderes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Na ocasião, ele passa a presidência rotativa do grupo ao presidente paraguaio Mario Abdo Benítez.

Segundo o Palácio do Planalto, Bolsonaro embarcou às 6h desta quinta para Porto Alegre, de onde segue de helicóptero até Bento Gonçalves. Integram a comitiva presidencial os ministros Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Tereza Cristina (Agricultura), Fernando Mandetta (Saúde) e Osmar Terra (Cidadania), além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A reunião plenária da 55ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul inicia às 11h em um hotel na cidade. O encontro na Serra Gaúcha, região que é grande produtora de uvas e vinhos, está sendo chamado de “Cúpula do Vale dos Vinhedos”.