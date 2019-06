Bolsonaro revoga decreto sobre porte de armas

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou nesta terça-feira (25), que o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar dois decretos editados que facilitaram o porte de armas de fogo. Além da revogação destes documentos, o presidente também editou outros três sobre o assunto e enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional analisar.

Os decretos que facilitaram o porte e a posse de armas de fogo, bem como o uso de munições, foram assinados e publicados pelo presidente em maio deste ano. A decisão repercutiu negativamente no Legislativo e foi alvo de críticas no plenário do Senado, que pediu a suspensão do texto na semana passada.

