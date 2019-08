Bolsonaro viaja ao Piauí para inaugurar escola com seu nome. É a terceira visita do presidente à região em menos de um mês

O presidente Jair Bolsonaro desembarca nesta quarta-feira (14) em Parnaíba, no Piauí, para cumprir uma agenda cercada de simbolismos para o primeiro militar à frente da Presidência da República desde o fim do regime militar (1964-1985).

Em Parnaíba, que é a segunda maior cidade do Piauí, o presidente vai inaugurar uma escola erguida pelo Sesc (Serviço Social do Comércio) que seguirá modelo de ensino militarizado, uma das principais bandeiras do presidente no campo da educação.

A instituição de ensino foi batizada como Escola Presidente Jair Messias Bolsonaro. Como pertence ao Sesc, entidade do sistema S cuja principal fonte de receita é a contribuição dos empresários do setor do comércio, não há restrição legal para que a escola seja batizada com o nome do presidente.

A iniciativa da homenagem partiu do presidente do conselho regional do Sesc no Piauí, Valdeci Cavalcante. “Não estamos homenageando o Bolsonaro. Ele é que irá nos homenagear se aceitar colocar seu nome em nossos anais”, afirmou o empresário.

A escola terá em seu currículo a disciplina “educação, moral e cívica”, instaurada nas escolas durante a ditadura militar para ensinar sobre civismo e patriotismo. Também nesta quarta-feira, no Piauí, o presidente participa da “inauguração” de uma avenida batizada com o nome do general João Baptista Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 1985.

A via que ganhará o nome do militar não é exatamente uma obra nova: trata-se de um desmembramento da avenida Dr. João Silva Filho. A antiga avenida foi dividida em dois trechos que terão nomes diferentes. A mudança foi aprovada no início deste mês pela Câmara Municipal de Parnaíba.

Nos dois atos, o presidente será ciceroneado por um antigo aliado: o ex-governador do Piauí (1994-2001) e atual prefeito de Parnaíba Francisco de Moraes Souza, o Mão Santa (SD). Conhecido pelo estilo folclórico e por bordões como “atentai bem”, Mão Santa foi governador do Piauí de 1995 a novembro de 2001, quando foi cassado por abuso de poder econômico durante as eleições.

Em 2017, Mão Santa chegou a ser cortejado por Bolsonaro como um potencial vice para a sua chapa nas eleições presidenciais. “Pode ser o início de um namoro, mas um namoro hétero”, disparou o então deputado federal Jair Bolsonaro em 2017, ao receber a medalha do mérito municipal de Parnaíba.

