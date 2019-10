Bolsonaro visita a Muralha da China

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quinta-feira (24) a Muralha da China durante a sua viagem ao país asiático. Acompanhado por uma comitiva de cerca de 50 pessoas, Bolsonaro caminhou pelo local e assinou o livro de visitas.

Entre os presentes no passeio, estavam os ministros Osmar Terra (Cidadania), Tereza Cristina (Agricultura), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Energia), além do deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP) e do governador do Acre, Gladson Cameli (PP).