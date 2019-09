Bolsonaro volta ao cargo e recebe Sérgio Moro no Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu, na manhã desta terça-feira (17), com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O assunto do encontro não foi divulgado.

Bolsonaro retornou ao exercício da Presidência da República nesta terça. Na segunda-feira (16), Bolsonaro voltou à capital federal após receber alta médica. Moro e o chefe do Executivo já haviam se encontrado em São Paulo, quando o ministro visitou o presidente no hospital.

O chefe do Executivo federal ficou nove dias internado na capital paulista, onde passou por uma cirurgia no dia 8 deste mês para corrigir uma hérnia. Esse foi o quarto procedimento desde a facada sofrida no abdômen em 2018.

O presidente foi autorizado pelos médicos a continuar a recuperação em Brasília. Na próxima segunda-feira (23), ele embarcará para Nova York, onde fará, no dia 24, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Na sexta-feira (20), uma equipe do Hospital Vila Nova Star deverá reavaliar Bolsonaro em um centro médico em Brasília. A avaliação precederá a viagem a Nova York.

Ao chegar no Palácio da Alvorada na segunda-feira, Bolsonaro falou brevemente com os jornalistas e afirmou que reassumiria a Presidência nesta terça-feira. Antes, o Palácio do Planalto chegou a informar que o vice-presidente da República, o general gaúcho Hamilton Mourão, permaneceria à frente do governo de forma interina até esta quarta-feira (18).

“Volto à atividade 100% depois dos Estados Unidos”, disse Bolsonaro na segunda. Mourão afirmou que Bolsonaro “tem perfeitas condições” para comparecer à abertura da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. “Acho que ele tem perfeitas condições. Conversei com alguns médicos, e todos eles me disseram que a cirurgia não vai interferir na viagem dele”, acrescentou o vice-presidente.

O discurso que Bolsonaro fará na abertura da Assembleia Geral da ONU será “conciliatório”, mas reafirmará “a questão da nossa soberania e do potencial que o Brasil representa para o mundo”, disse ele em entrevista. Bolsonaro prometeu um pronunciamento “diferente” dos feitos pelos presidentes que o antecederam na ONU. “Já comecei a rascunhar o discurso”, afirmou.

Secretaria-Geral

Após o encontro com Moro, Bolsonaro recebeu nesta terça, no Palácio da Alvorada, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que cuida da constitucionalidade dos atos do presidente.

