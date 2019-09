Bom Princípio celebra a Festa Nacional do Moranguinho em setembro

Entre as principais festas do Rio Grande do Sul, Bom Princípio comemora o início da 18ª Edição da Festa Nacional do Moranguinho. O evento acontece de 06 a 22 de setembro, no Parque Municipal. Uma festa para toda a família com muita música, dança, shows nacionais e regionais. Este ano, o evento acontece em parceria com a Associação Comunitária Bom Princípio, com amplo apelo cultural. Neste período, a cidade torna-se a terra nacional da fruta, com morangos in natura e também servidos em diversos pratos.

Além da qualidade que deu fama aos morangos bom-principienses e ao próprio município, a fruta é uma das principais referências para manter os produtores em suas terras. Inclusive as novas gerações estão permanecendo nas propriedades e se qualificando para tocarem adiante os negócios das famílias. Tudo graças as melhorias que vem sendo aplicadas, como a introdução de estufas altas, que aumentam a produtividade, permitindo colher morangos, o ano inteiro. Outro destaque é a produção orgânica, que conta com vários adeptos no município. Dentro deste cenário está inserido na programação da Festa Nacional do Moranguinho o Seminário Regional do Morango. Agronegócio, rastreabilidade, desenvolvimento regional e estudos sobre a fruta serão apresentados na sua segunda edição do seminário, marcado para o dia 14 de setembro no centro de eventos, com o tema O Morango do Futuro. E o Turismo Rural dos Vales também ganha destaque com seminário no dia 13 de setembro com inscrições gratuitas pelo link http://twixar.me/trb1.

18ª Festa Nacional do Moranguinho

Morango – Marca registrada de Bom Princípio. Com direito a um pórtico de 7 metros de altura, no formato da fruta, localizado logo na entrada do Parque Municipal, onde acontece receptivo da Festa Nacional do Moranguinho. De 06 a 22 de setembro – Sextas, sábados e domingos – Parque Municipal de Bom Princípio / Site www.festadomoranguinho.com.br. Redes sociais Facebook FestadoMoranguinho – Instagram @festanacionaldomoranguinho. Ingressos: Parque Municipal (Rua Celestino Volkweiss, Centro – Bom Princípio/RS). Abertura dos Portões: 10 horas. Exceto dia 06 e 19 que a abertura ocorre às 13h. Estacionamento com segurança disponível no entorno da festa.

Agenda shows:

Dia 06 – Zé Neto e Cristiano

Dia 08 – Serginho Moah

Dia 13 – Tati Portella

Dia 15 – Sunset do Moranguinho, com Fernando e Sorocaba, Lucas e Felipe, Marmitt DJ

Dia 20 – Luiza Barbosa, e Neto Fagundes

Dia 22 – Marília Mendonça

Alguns dos destaques nas atrações e atividades da festa

Dia 6 – Comemoração da Irmandade com orquestra WBK e Lançamento do Livro de Receitas Morango Chef

Dia 7 – Desfile temático de abertura e 7º Kindertreffen in demschönen Erdbeerland – 7º Encontro de Grupos de Danças Folclóricas Alemãs

Dia 8 – Apresentação de grupos de danças folclóricas e Coral Meninas de Bom Princípio

Dia 13 – Baile dos Idosos

Dia 14 – Banda da Alemanha Die Original Kölner Musikanten e Festival Infantil com personagens do Baby Shark, Lol e Galinha Pintadinha.

Dia 15 – 3º Festival de Orquestras de Sopros

Dia 19 – Apresentações teatrais e ColdPlay Cover Brasil

Dia 20 – Jantar de integração Brasil Alemanha – CTG

Dia 21 – Talentos locais e coral pequenas vozes de Bom Princípio

Dia 22 – Grupo Internacional de Danças Ucranianas Tryzub e solenidade de encerramento da Festa Nacional do Moranguinho

Ingressos

O ingresso do show é válido para entrada na feira no dia. Vendas online: www.blueticket.com.br. Pontos de Venda Físico: Lojas Benoit, Farmácia Preço Mais Popular e na Prefeitura Municipal de Bom Princípio. Faixa etária: Menor de 16 anos somente acompanhado dos pais ou responsáveis Crianças até 6 anos não pagam. De 7 a 12 anos pagam meia-entrada. Estudantes e idosos com idade superior a 60 anos têm direito a meia-entrada. O evento conta com acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Informações: 51 98050-7866.

