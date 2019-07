O primeiro ciclo de atendimento do Bota-Fora em 2019, de fevereiro a julho, recolheu 659,8 toneladas de resíduos em 213 comunidades da Capital. O trabalho de recolhimento é realizado pelas equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, e a previsão de retorno do serviço é para agosto. No primeiro ciclo de 2018 foram coletadas 964 toneladas de resíduos em 212 comunidades.

