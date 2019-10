Botijão de gás explode em trem e mata pelo menos 65 pessoas no Paquistão

Muitos passageiros se salvaram porque conseguiram saltar do trem para escapar do incêndio, disse o ministro das Ferrovias, Sheikh Rasheed. No entanto, várias pessoas morreram após pular da composição em movimento.

O trem viajava entre Karachi e Rawalpindi e levava um grande número de peregrinos a caminho de um festival religioso em Lahore. Embora proibidos, os cilindros de gás são usados por passageiros em viagens longas no país para preparar refeições.