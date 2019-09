O principal indicador da bolsa de balores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira (30), em pregão instável, com as negociações comerciais entre os EUA e a China ainda no radar, enquanto investidores monitoram no cenário doméstico o andamento das reformas. O Ibovespa caiu 0,32%, aos 104.745 pontos. No entanto, em setembro o índice subiu 3,57

