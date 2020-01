Rio Grande do Sul BR 101 terá bloqueio total de tráfego em Maquiné na madrugada deste domingo

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Dois trechos da BR 101, em Maquiné, terão bloqueio total de tráfego, em ambos os sentidos, na madrugada deste domingo (5). A primeira interrupção acontecerá às 2h, no km 61,5. Na sequência, às 3h, o bloqueio será no km 63,4. A obstrução do trânsito é necessária para a passagem de cabos de fibra ótica e cada interdição terá duração de aproximadamente 30 minutos.

A CCR ViaSul ressalta que as operações foram alinhadas com a Polícia Rodoviária Federal e que serão acompanhadas por equipes do órgão e da concessionária.

A fim de evitar contratempos, a CCR ViaSul recomenda, ainda, que os usuários programem seu deslocamento pela região uma vez que a passagem ficará totalmente interrompida durante as operações e orienta que fiquem atentos à sinalização no local.

Para informações e emergências Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.

