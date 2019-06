Brasil dá show, massacra Honduras e faz 7 a 0 antes da estreia na Copa América

*Por Bárbara Assmann

A seleção brasileira masculina massacrou a seleção de Honduras e venceu com facilidade, por 7 a 0, no seu último jogo amistoso antes da estreia na Copa América. Os gols foram marcados por Gabriel Jesus (2x), Thiago Silva, Coutinho, David Neres, Firmino e Richarlison.

A partida foi verde e amarela. Só deu Brasil. Logo nos primeiros segundos do primeiro tempo, o Brasil já chegou ao ataque com Gabriel Jesus. O atacante recebeu dentro da área, após passe de Arthur e driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo. O cruzamento acabou explodindo na defesa.

Só a seleção brasileira atacava. Honduras não mostrava reação e era pressionada pelo Brasil na saída de bola. Gabriel Jesus era quem mais aparecia no ataque e foi dele o primeiro gol. Aos cinco minutos, Após linda tabela entre Richarlison e Daniel Alves, o lateral cruzou e o camisa 9 cabeceou para abrir o placar. No primeiro momento, o auxiliar deu impedimento de Richarlison, porém o VAR foi acionado.

O árbitro de vídeo analisou e, aos oito minutos, o gol foi confirmado. Se antes disso só a equipe brasileira atacava, depois, Honduras sentiu e continuou não levando perigo a Alisson.

Aos 12 minutos, mais um gol. Dessa vez em escanteio cobrado por Coutinho, Thiago Silva apareceu na primeira trave para desviar de cabeça. Brasil 2, Honduras 0.

O Brasil estava jogando muito, só dava a seleção. Quando perdia a bola, pressionava e recuperava. A primeira boa chegada da seleção de Honduras foi aos 21 minutos. Elis recebeu livre pela esquerda, e cruzou rasteiro. Mas a zaga do Brasil afastou o perigo.

Aos 28 minutos, Quioto fez falta dura em Arthur e o árbitro deu cartão vermelho direto para o jogador hondurenho. O volante sentiu e saiu para o vestiário com expressão de muita dor e sem conseguir apoiar o pé direito no chão. Allan entrou no seu lugar.

Honduras fazia muitas faltas, e, aos 35 minutos acabou cometendo pênalti em Richarlison. Coutinho bateu e fez. Brasil 3, Honduras 0. Logo depois, ele quase marcou mais um, mas o chute forte, de fora da área, acabou na trave.

Era ataque contra defesa. Aos 41 minutos, após confusão na área, Casemiro rolou para Gabriel Jesus. O atacante finalizou e López espalmou para evitar o quarto gol do Brasil. Depois disso, mais um chute de Coutinho na trave.

A seleção voltou ao segundo tempo fazendo duas trocas. Saíram Marquinhos e Casemiro para a entrada de Éder Militão e Fernandinho. Voltou assim e fez seu primeiro gol no primeiro minuto, segundo de Gabriel Jesus. Fernandinho lançou para Richarlison. O atacante ajeitou de cabeça e Jesus tocou na saída do goleiro para fazer o quarto gol da Seleção. Brasil 4, Honduras 0.

O Brasil continuou atacando e pressionando muito a seleção de Honduras, que estava totalmente recuada em seu campo de defesa. Teve seu primeiro escanteio apenas aos cinco minutos do segundo tempo.

Aos oito minutos, Tite fez mais uma substituição. Tirou Gabriel Jesus e colocou Firmino. Logo depois da troca, mais um gol: Davis Neres. O camisa 7 recebeu de Filipe Luís, ganhou na corrida e tocou com muita categoria para vencer López.

O Brasil não parava de pressionar, a cada minuto chegava ao ataque com perigo. E não deu outra. Firmino marcou o sexto brasileiro aos 19 minutos. Após bate e rebate na entrada da área, Firmino saiu na cara do gol e tocou na saída de López para ampliar.

Everton foi quem entrou após o gol. Tite colocou o atacante para tirar Coutinho. Sem perdoar, a seleção brasileira fez o sétimo aos 24 minutos. Richarlison marcou o seu. Em boa jogada de Everton pela esquerda, o jogador do Grêmio foi para a linha de fundo e cruzou para o camisa 21 empurrar a bola para o fundo das redes. Brasil 7, Honduras 0.

Aos 33 minutos, o Brasil estava com 70% da posse de bola, quando David Neres perdeu um gol feito. Fernandinho chutou e López não consegue segurar. O rebote sobrou para Neres, que finalizou para fora na cara do gol.

Ainda dava tempo de mais. Aos 42 minutos, em boa jogada de Everton dentro da área, o atacante tocou para David Neres. O chute foi travado pela defesa e saiu pela linha de fundo.

Na tarde inspirada, O Brasil deu show e conseguiu vencer com facilidade a equipe hondurense. Agora, é só Copa América. A estreia no campeonato sul-americano ocorre na sexta-feira (14), contra a Bolívia, às 21h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas