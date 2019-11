Brasil e Argentina se enfrentam em amistoso na Arábia Saudita

A Seleção Brasileira de futebol enfrenta a Argentina nesta sexta-feira (15), às 14h (horário de Brasília), em Riad, na Arábia Saudita, no penúltimo amistoso do ano. O clássico será realizado no estádio King Saud University. Na terça-feira (19), o time de Tite jogará contra a Coreia do Sul, em Abu Dhabi (Emirados Árabes).