O Brasil estreou no Mundial com empate de 1 a 1 com a Suíça, em partida marcada por lances polêmicos

O primeiro desafio dos brasileiros no Mundial foi neste domingo (17), na Arena Rostov, contra a Suíça. O primeiro gol do Brasil na competição foi de Philippe Coutinho, aos 19 minutos. Uma bomba que já é característica do jogador. Foi o sétimo gol do jogador com a amarelinha. No segundo tempo foi a vez da Suíça marcar, com Zuber, após escanteio. Em uma das maiores polêmicas do jogo, Gabriel Jesus sofreu um pênalti não assinalado nem pelo juiz nem verificado pelo árbitro de vídeo. E a partida acabou empatada em 1 a 1. Foi o terceiro empate brasileiro em estreias no Mundial.

Com o resultado, o Brasil fica na segunda colocação, junto com a própria Suíça. O primeiro lugar do grupo, por enquanto, está com a Sérvia, que venceu a Costa Rica. O próximo adversário do Brasil será justamente a Costa Rica, em jogo às 9h de sexta-feira, dia 22, em São Petersburgo. Já a Suíça enfrenta a Sérvia no mesmo dia, porém às 15h, em Kaliningrado.

O local

A Arena Rostov, situada na cidade de Rostov-on-Don, foi erguida especialmente para o Mundial. O estádio, com capacidade para 45 mil espectadores, é um dos maiores legados deixados pelo Mundial para a região Sul da Rússia. Após a competição, a Arena Rostov será a casa do FC Rostov, clube da cidade e um dos mais tradicionais do futebol russo.

O jogo

O placar foi aberto aos 19 minutos, com uma bomba de Philippe Coutinho. O lance já é uma marca registrada do jogador. Mas o primeiro lance de perigo foi da Suíça, aos 3 minutos, com Dzemaili. A bola acabou passando por cima do gol. O Brasil tocava bola e a Suíça marcava e se fechava. Não era por menos: aos 10 minutos, Neymar tabelou com Coutinho, Paulinho recebeu e errou por muito pouco.

Aos 25 minutos Schär e Casemiro se chocaram, batendo as cabeças, e precisaram de atendimento médico. Em seguida, Gabriel Jesus quase marcou de cabeça após escanteio batido por Neymar, mas a bola não entrou.

A Suíça também apostava nos cruzamentos, assim como Brasil, e aos 35 minutos Rodriguez cruzou para a área, mas Miranda tirou. Em seguida Thiago Silva precisou desarmar Seferovic. Alisson também fez uma defesa que exigiu frieza.

Em uma verdadeira carimbada, Thiago Silva levou uma bolada após chute de Zuber, mas ele mesmo, recuperado, quase marcou no final da etapa, mas a bola passou por cima. Um pouco antes Gabriel Jesus havia dado outro susto nos suíços.

No segundo tempo as equipes voltaram se revezando nos campos, até que aos 4 minutos, em uma cobrança de escanteio, Zuber marcou e deixou tudo igual: 1 a 1. O lance foi considerado polêmico, pois teria sido originado de uma falta, mas o árbitro de vídeo não foi acionado. Aos 12 minutos Neymar chutou para as redes, mas só acertou o lado de fora.

A Suíça começou a pressionar e o Brasil não só recuou como passou a errar passes, inclusive o capitão, Marcelo. Aos 19 minutos o juiz deu cartão amarelo para Schär e marcou falta em vez de dar vantagem a Neymar, que chegava na área e foi puxado. Ele mesmo cobrou a falta, que gerou escanteio para o Brasil. Neymar bateu, mas ninguém conseguiu dominar e mandar para o gol.

Aos 24 Philippe Coutinho parecia que marcaria o segundo gol, mas o cruzamento acabou passando longe. Os suíços mandaram uma bola para a área, mas Alisson pegou. Em seguida, aos 27 minutos, Gabriel Jesus foi derrubado na área, mas o juiz não marcou nada. O árbitro de vídeo não foi acionado e a partida seguiu.

Em seguida, aos 32, Neymar mandou uma bola para o gol, de longe, tentando surpreender Sommer, mas o goleiro pegou. Firmino, aos 36, fez nova tentativa de fora da área, mas que passou longe.

O resto do jogo não variou: os suíços pressionavam e os brasileiros não rendiam. Neymar atacava sem inspiração e acabava derrubado, mas ao cobrar faltas, não era efetivo. Aos 42, em cruzamento de fora da área, Neymar mandou a bola sem que ninguém aparecesse para finalizar. Em seguida ele mesmo cabeceou, mas a bola bateu no chão e acabou na mão do goleiro. Firmino também tentou cabeceio, defendido por Sommer.

Aos 45, Marcelo mandou a bola para Miranda, que fez a bola passar pertinho, mas não entrou. Já nos acréscimos, de 5 minutos, Neymar cobrou mais uma falta, que acabou em apenas mais um escanteio antes do juiz encerrar a partida.

A equipe de arbitragem foi composta pelos mexicanos César Ramos, Marvin Torrentera e Miguel Hernandez.

Escalação

O técnico Tite colocou em campo Alisson, T. Silva, Miranda, Casemiro (Fernandinho), Gabriel Jesus (Firmino), Neymar, Philippe Coutinho, Marcelo, Danilo, Paulinho (Renato Augusto) e Willian.

Já Vladimir Petković, técnico da Suíça, chamou Sommer, Lichtsteiner (Lang), Akanji, Seferovic (Embolo), Xhaka, Behrami (Zakaria), Rodriguez, Zuber, Dzemaili, Schär e Schaqiri.

