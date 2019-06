Brasil goleia Peru e vem para Porto Alegre nas quartas de final

Por Isadora Aires

A partida entre Brasil e Peru iniciou às 16h deste sábado (22) na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogo terminou em 5×0 para a Seleção Brasileira, com gols de Casemiro, Firmino, Everton, Daniel Alves e Willian. O próximo desafio da Seleção será na quinta-feira (27), em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Logo aos 3 minutos, Cueva levantou a bola na área, que passou na frente do gol brasileiro. Foi a primeira chance do Peru. Aos 9, Casemiro levou cartão amarelo por falta dura em Farfán e já está fora do jogo pelas quartas de final. Dois minutos depois, porém, a redenção: gol do volante. Após cobrança de escanteio de Philippe Coutinho, desvio de Thiago Silva na primeira trave e cabeceio do próprio Casemiro, a bola bateu em Marquinho quase em cima da linha do gol e voltou para o jogador marcar. 1×0 para o Brasil.

Aos 16, cartão amarelo para Yotún por falta do jogador em Arthur. Dois minutos depois, outro gol do Brasil: Gallese se atrapalhou na saída e chutou a bola em cima de Firmino, que driblou o goleiro e mandou para o gol virando a cabeça para o outro lado. 2×0 para a Seleção Brasileira. Aos 22, Everton quase marcou o terceiro, invadindo a área e chutando cruzado para a defesa do goleiro peruano.

Aos 31, o gol do jogador do Grêmio saiu, enfim: Everton recebeu no lado esquerdo e soltou uma bomba de fora da área. 3×0 para o Brasil. Sete minutos depois, mais uma chance para a Seleção: Filipe Luís tocou para Gabriel Jesus na entrada da área, que chutou completamente torto para fora. Faltando pouco para o fim do primeiro tempo, aos 43, o Peru ainda tentou diminuir o placar: Trauco recebeu dentro da área e mandou para o gol. Alisson defendeu e a bola foi para escanteio. Aos 47, o árbitro Fernando Rapallini marcou para acabar a primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, Guerrero saiu para a entrada de Christofer Gonzáles na Seleção Peruana. Aos 2, Everton driblou três jogadores pela esquerda e quase marcou. Coutinho ficou com a sobra, mas foi travado na hora do cruzamento. Quatro minutos depois, gol do Brasil: Daniel Alves tabelou com Arthur, tocou para Firmino, recebeu de volta e soltou a bola contra o gol de Gallese. 4×0 para o Brasil.

Depois do quarto gol, o Brasil dominou a partida sem grandes sufocos. Aos 11, Filipe Luís saiu para a entrada de Alex Sandro. Aos 21, Ballón entrou no lugar de Cueva. Três minutos depois, Casemiro, autor do primeiro gol, foi substituído por Allan. Aos 29, Gabriel Jesus recebeu a bola dentro da área e chutou cruzado de canhota para Gallese defender. Um minuto depois, Philippe Coutinho saiu para entrada de Willian.

Aos 33, Thiago Silva levou cartão amarelo. Dois minutos depois, Advíncula também, por falta dura em Everton. Aos 44, saiu o quinto gol do Brasil: após cobrança de escanteio, Everton tocou para Willian, que dominou a bola e bateu sem chances de defesa para Gallese. 5×0 para o Brasil.

Aos 46, Gabriel Jesus foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para a Seleção. Era a chance de marcar o sexto gol, mas a cobrança de Jesus no canto direito foi defendida por Gallese. Aos 49, fim do jogo. 5×0 para a Seleção Brasileira.

O próximo desafio do Brasil será nas quartas de final, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A partida será na quinta-feira (27), às 21h30 e o adversário será conhecido na segunda (24).

