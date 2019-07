Brasileira é encontrada morta por funcionários de hotel em Santiago, no Chile

A brasileira Giovanna Elias Bardi, de 35 anos, foi encontrada morta em Santiago, no Chile. Ela era tradutora e intérprete, morava em Sorocaba, e estaria viajando sozinha à capital chilena. As causas do óbito ainda não foram divulgadas.

Segundo relatos da família, o último contato com Giovanna foi feito pelo namorado, Leandro Bonello, na noite de quinta-feira (4). Porém, na manhã de sexta, ela já não teria respondido mais as mensagens, nem atendido ligações. Preocupados, os familiares teriam contatado o hotel em que ela estava hospedada. Foi quando funcionários encontram seu corpo.

O namorado de Giovanna desabafou nas redes sociais, com um texto emocionado de despedida. Ele já está em Santiago para os trâmites necessários.

Linda, Quanta falta vc me faz. O quão intenso foi nossa relação? Momentos que ficarão marcados para sempre em meu… Publicado por Leandro Bonello em Sábado, 6 de julho de 2019

Deixe seu comentário: