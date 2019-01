Braskem é considerada uma das empresas mais amadas por funcionários

A Braskem está entre as empresas “mais amadas” do país, de acordo com ranking elaborado pela plataforma Love Mondays, na qual Integrantes avaliam espontaneamente as organizações onde trabalham. A petroquímica foi classificada em 9ª lugar na quarta edição da pesquisa, que teve os resultados divulgados nesta quinta-feira.

Nas avaliações feitas pelos colaboradores são levados em consideração diferenciais como a capacidade de oferecer qualidade de vida aos funcionários, remuneração, benefícios, oportunidades de carreira e cultura organizacional. Para chegar aos ambientes de trabalho mais amados, considera-se a nota média de satisfação geral atribuída pelos usuários do Love Mondays. As notas vão de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. A Braskem alcançou a nota 4,34 e 112 de seus Integrantes recomendaram a empresa a um amigo ou amiga.

Nas três primeiras edições, a Braskem recebeu o reconhecimento em 49º, 31º e 5º lugares, respectivamente. “Temos total convicção de que os resultados que a companhia alcança são fruto do trabalho e do engajamento dos nossos Integrantes em nossos projetos. Entendemos que é preciso construirmos juntos e que o sucesso da empresa está atrelado à satisfação e ao comprometimento dos nossos Integrantes. Compor o ranking da Love Mondays pela quarta vez mostra que estamos no caminho certo”, comenta Mariana Paiva, responsável por Atração de Talentos na empresa.

Criado em 2016, o ranking é composto por duas listas: “As 50 Grandes Empresas Mais Amadas” e ”As 30 PMEs Mais Amadas”. Para integrar a listagem, é preciso ter mais de 501 funcionários e somar pelo menos 50 avaliações, que nesta edição foram realizadas entre 1º de janeiro e 30 de novembro de 2018. No quarto ano do ranking foram consideradas aproximadamente 153 mil avaliações. Mais detalhes podem ser encontrados no site www.lovemondays.com.br

Outros reconhecimentos

Em novembro de 2018, a Braskem foi reconhecida pela Out & Equal Workplace Advocates como a maior organização em prol dos direitos LGBT+ no ambiente de trabalho em todo o mundo, com o Prêmio de Excelência que elege as empresas e indivíduos que mais defendem a diversidade e a inclusão de pessoas LGBTQIA+. Também foi eleita uma das melhores empresas para começar a carreira, em pesquisa desenvolvida pela revista Você S/A em parceria com a FIA (Fundação Instituto de Administração) e a Cia de Talentos.

As conquistas são resultado de iniciativas como treinamentos e ações para o engajamento de líderes e funcionários, formação de grupos de trabalho e discussão em prol da diversidade e da inclusão e redefinição de diretrizes de recrutamento e seleção, para que os critérios e orientações estivessem alinhados com a promoção da diversidade.

