Acontece BRDE capta US$ 70 milhões da CAF para financiar o desenvolvimento econômico e social no Sul

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Os recursos vão incrementar a produtividade empresarial, fortalecer a inovação, melhorar a inclusão financeira e a infraestrutura econômica e social Foto: Reprodução/Governo do Estado do Paraná (Foto: Reprodução/ Governo do Estado do Paraná) Foto: Reprodução/Governo do Estado do Paraná

O Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF aprovou linha de crédito no valor total de US$ 70 milhões (o equivalente a R$ 293 milhões ao câmbio de hoje) para o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) promover o desenvolvimento econômico e social na região Sul do Brasil.

Os recursos vão incrementar a produtividade empresarial, fortalecer a inovação, melhorar a inclusão financeira e a infraestrutura econômica e social, assim como a eficiência energética e o agronegócio nos três estados do Sul.

Todas as operações financiadas por essa linha do BRDE devem estar vinculadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) das Nações Unidas. Projetos e programas de infraestrutura, mobilidade e resiliência climática estão entre os focos prioritários dos investimentos.

Segundo o vice-presidente do BRDE, Luiz Corrêa Noronha, que esteve à frente das negociações, “o principal diferencial dessa linha de crédito é a flexibilidade”. Ele destaca também o caráter inovador da operação que a CAF está inaugurando com o BRDE: “é um sistema rotativo, isto é, à medida que emprestamos aos nossos clientes, a CAF repõe os recursos na mesma proporção”, explica Noronha.

“Os empréstimos aprovados no Brasil ratificam a aposta da CAF em um desenvolvimento econômico e social que fortaleça a competitividade e o bem-estar dos cidadãos em todas as regiões do país”, afirmou Luis Carranza, presidente executivo da CAF.

