Em comemoração à Semana Farroupilha, o Brechocão terá, além da edição prevista em calendário, no próximo domingo, 8, uma extra no seguinte, 15. O evento, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), ocorre das 9h às 16h, em seu espaço tradicional no Parque Farroupilha, entre o parquinho e o Auditório Araújo Vianna.

