Brian De Palma vai dirigir um filme de terror sobre o produtor Harvey Weinstein

O cineasta Brian de Palma, de “Carrie – A Estranha” e “Scarface”, está trabalhando num filme de terror inspirado no escândalo que envolveu o produtor de cinema Harvey Weinstein.

Cerca de 70 mulheres acusaram Weinstein de má conduta sexual praticada ao longo de décadas. Ele nega as acusações, tem dito que todo e qualquer encontro sexual foi consensual e se declarou inocente das acusações criminais apresentadas contra ele.

Em entrevista durante o Festival de Veneza, o diretor disse querer usar como base os casos noticiados pelo The New York Times. “Mas é basicamente um filme de suspense usando isso como pano de fundo histórico”, diz.

No mesmo evento, a atriz Julie Andrews, de “Mary Poppins” e “A Noviça Rebelde”, recebeu prêmio pelo conjunto de sua carreira. Aos 83 anos, ela se disse “abençoada” por ter passado boa parte de sua vida no ofício do cinema.

Ainda em Veneza foram exibidos dois episódios de “The New Pope”, sequência da série “The Young Pope”, que traz Jude Law no papel do papa. O ator disse que chegou a filmar uma cena em que aparece vestindo só um guardanapo.

Em uma entrevista concedida durante o Festival de Veneza , onde repassou sua carreira em uma aula magna, De Palma falou sobre assédio sexual em Hollywood, como lidar com críticas negativas e se adaptar a mudanças.

1) É verdade que o senhor está pensando em voltar ao gênero do terror, com uma história inspirada no escândalo de Harvey Weinstein? Por que esse tema?

Em meus anos trabalhando dentro e fora de Hollywood, sempre soube do tipo de abuso que acontecia. E sendo um diretor que dirige mulheres o tempo todo, você fica muito sensível à forma como elas são tratadas no filme que você está fazendo. Eu estava ciente de algumas das coisas que aconteciam durante a era Harvey Weinstein, e é uma história interessante para contar. Eu gosto desse tipo de drama de suspense. Criei um roteiro inspirado em alguns dos casos noticiados pelo “New York Times”. Mas é basicamente um filme de suspense usando isso como pano de fundo histórico.

2) O movimento #MeToo precisava acontecer para provocar mudanças?

Ele foi um alerta para diretores como eu e alguns dos meus contemporâneos. O diretor precisa buscar a confiança dos atores. E se você… os leva para jantar ou abusa deles, isso vai contra o que você está tentando fazer para ganhar essa confiança, de modo que eles fiquem livres quando atuam nos filmes. É uma loucura, eu sempre senti que e as pessoas que o fazem estão usando mal o seu poder.

3) O senhor tem um relacionamento conturbado com parte da crítica de cinema. Acha que parte dela foi injusta?

Você sempre é comparado com a moda do momento, então não pode levar isso muito a sério. Muitos dos meus filmes não foram bem quando saíram e não tiveram críticas particularmente boas, e as pessoas ainda estão falando sobre eles hoje. Na hora, pode ser bem doloroso, mas se você sobrevive a isso, ficará surpreso com o que continua importante no cinema ao longo dos anos.

4) Quais desafios o senhor enfrentou na medida que em a indústria mudou?

Você tenta fazer o melhor que pode… Fica mais difícil fazer filmes se você tem limitações físicas, então se eu conseguir fazer mais alguns, ótimo, mas conforme você está chegando aos 80 anos, isso se torna um desafio e tanto.