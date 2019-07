A Brigada Militar prendeu, em Caxias do Sul, um suspeito que estava foragido pela morte do policial militar Gustavo de Azevedo Barbosa Júnior, de 26 anos. O assassinato aconteceu na última quarta-feira (10), na Praça Guia Lopes, zona sul de Porto Alegre. Além do suspeito capturado nesta sexta (12), já estava preso um outro suspeito de envolvimento no crime.

Deixe seu comentário: