Brigados, Wanessa anuncia que não passará o Natal com a família Camargo

Wanessa não vai passar o Natal ao lado da família em fazenda de Araguapaz (Goiás). A cantora não está falando com o pai, Zezé Di Camargo, e também teria tido uma briga com o tio Luciano. Diante disso, ela avisou de sua decisão e foi seguida pela mãe, Zilu.

A festa está marcada na propriedade É o Amor – mesmo nome da canção que o músico garante não ter composto em homenagem à ex-mulher –, no Vale do Rio Araguaia. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”.

Wanessa e Luciano se desentenderam, segundo a publicação, após o cantor dizer em rede social que os responsáveis pelas brigas na família eram “três cobras fêmea e a cobra macho”. A cantora teria ligado para o tio e questionou quem era a cobra macho e ouviu como resposta que era Marcos Buaiz, seu marido.

