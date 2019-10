“Brinco que sou músico e meu hobby é futebol”, diz Daniel Alves, que quer se aposentar após a Copa de 2022

O jogador Daniel Alves, do São Paulo, é capa da edição de outubro da revista GQ Brasil, que chega às bancas nesta quarta-feira (02). Na entrevista, o atleta fala sobre as suas várias facetas, como a de músico, por exemplo.

“Brinco que, na verdade, sou músico e meu hobby é futebol. Quem sabe eu não lanço um álbum?”, disse o lateral-direito, que tem 40 títulos no futebol. De volta ao Brasil para realizar o sonho de jogar no tricolor paulista, Daniel Alves reafirmou para a revista o desejo de jogar a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

“Quero ir para a Copa de 2022. Depois eu penso em parar, sobretudo se o resultado for bom. Meu sonho não é conquistar 50 títulos, não vai caber nenhum troféu no meu caixão. Quero levar comigo sensações, momentos vividos”, falou o camisa 10 do São Paulo.

Sobre o retorno ao Brasil mesmo tendo propostas de times europeus, Daniel Alves disse: “O Brasil precisa urgentemente de grandes exemplos em vários setores. Somos um País muito egoísta, onde se o meu estiver bom, o do outro não importa. Assim não se cria uma nação sólida e nem sensibilidade entre as pessoas. Gostaria de ser uma dessas referências, esse é meu desafio aqui”.

Neymar

Maior novela da janela de verão do futebol europeu, o destino do atacante brasileiro Neymar foi mesmo continuar no PSG (Paris Saint-Germain). Só que o futuro do atleta ainda rende muitos comentários, e o lateral Daniel Alves deu sua opinião sobre o momento que vive o craque.

Em entrevista à revista digital Business Inside, o experiente lateral do São Paulo acredita que o astro precisa mudar de ares. Para ele, a felicidade do amigo está no Barcelona. No clube catalão, Neymar fez história quando ganhou a Champions League em 2015.

“Ainda acho que a felicidade dele está em Barcelona”, disse Dani Alves. “Acho que ele encontraria sua felicidade continuando o que viveu lá alguns anos atrás. Quando você não está feliz em algum lugar, tenta voltar para onde estava feliz e acho que é isso que está tentando fazer”, finalizou.

Acompanhado do pai, o camisa 10 do PSG desembarcou na Espanha, no fim do mês passado, para uma audiência sobre um bônus exigido pelo jogador que não foi pago pelo Barça. A chegada do craque no aeroporto de Barcelona foi registrada por alguns jornais da cidade. O caso se refere à premiação que o clube prometeu ao jogador em 2016, quando ele renovou seu contrato até 2021. Menos de um ano depois, Neymar foi para o PSG por 222 milhões de euros.

