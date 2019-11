Bruna Marquezine: “É a primeira vez que não tenho namorado e estou de boa”

Bruna Marquezine respondeu à pesquisas feitas sobre ela, pelo público, no Google e falou sobre sua carreira e a vida pessoal, em um vídeo feito para o canal da apresentadora Giovanna Ewbank. Nele, Bruna foi questionada se estaria namorando e respondeu: “Não. Acho que é a primeira vez que eu não tenho namorado e estou muito de boa”, afirmou.

Depois, a atriz falou sobre a vontade de adotar e o sonho – literal – de ser mãe. “Sim, quero muito. Mas eu entendo que para todas as coisas existe a hora certa. Acredito muito no tempo de Deus e quero fazer isso com um parceiro. Não é esse o momento da minha vida… tenho muita vontade, mas não tenho pressa”.

Na conversa, Giovanna revelou que Bruna sempre fala sobre ter uma família. “Quando cheguei aqui ela me perguntou ‘como você está?’. E eu disse que estou ótima, só quero ficar em casa com meus filhos…”, ao que Bruna completou: “E eu falei ‘ai, eu também só quero ficar em casa com meus filhos, sabe?”, riu.

A atriz, cuja última novela foi Deus Salve O Rei, em 2018, revelou um sonho que teve. “Sonhei que eu estava com a minha filha, e eu acordei com minha mão segurando essa ‘criança’. E pensei, ‘que tristeza, que decadente, que momento, né, Bruna’… Tenho muita vontade e tenho certeza que vou adotar”, reforçou.

Ainda na entrevista, a atriz afirmou que não foi “demitida” da TV Globo, mas que não poderia falar sobre o assunto. Ela também comentou sobre quando “deletou” o Instagram. “Deletei em um momento que estava de saco cheio… E na época meus empresários me mandaram mensagem e você quase se arrepende, porque você está querendo só ter um momento de privacidade e se excluir desse mundo que não é real, e a gente sufoca um pouco. Só quero viver a minha vida sem lembrar que tem gente fazendo comentários maldosos”.

Boatos

Vale dizer que recentemente a atriz foi vista aos beijos com o irmão de Giovanna Ewbank, o artista plástico Gian Luca Ewbank, durante o Rock in Rio. Após boatos, o vídeo acabou viralizando nas redes sociais, gerando uma série de rumores sobre um suposto romance de uma das atrizes mais famosas do país. Em meio aos boatos, a global decidiu acabar de vez com as especulações e revelou qual seu status de relacionamento após ficar com o artista.

Após serem vistos juntos, as redes sociais de Bruna Marquezine se encheram de mensagens sobre o possível romance com o irmão da amiga. Em meio a alguns comentários maldosos, a famosa decidiu desabafar nas redes sociais, mostrando o quanto estava chateada com algumas críticas após o vídeo ser divulgado.

“Mano… vocês ficam me ironizando, me desrespeitam, criticam cruelmente, criam teoria na cabeça de vocês se baseando em post/ like/follow no Instagram e fofocas mentirosas que são divulgadas por fontes bem duvidosas e me julgam por isso, ofendem pessoas que eu amo”, disse. “Aí postam foto elogiando depois, dizendo que me amam. Usa foto minha no user e se diz fã. Que doideira é essa? Na boa”, disse Bruna Marquezine por meio do seu microblog, Twitter