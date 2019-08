Brunch a Bordo é atração gastronômica no Barco Cisne Branco

O Barco Cisne Branco promoverá uma programação especial para as pessoas que buscam uma opção diferenciada para o domingo, dia 18 de agosto. Na ocasião, a embarcação receberá o Brunch a Bordo, com lançamento do Projeto “Destination Brunch”, executado e organizado pela chef confeiteira Ingrid Cavalli.

A programação, que será em formato de café da manhã estendido para o almoço entre 10h30 e 13h30, tem como objetivo oferecer uma nova razão ao encontro entre as pessoas e a comida, convidando-as para imaginar e inspirar um momento especial entre o garfo e a alma. O cardápio, servido à francesa, traz delícias doces e salgadas como creme de abóbora, mini pão de queijo, croque monsieur, ovos mexidos, croissant, minicake de cenoura, brownie dark e cookie amanteigado, além de drinks como café, leite, chá, suco, água e clericot.

Ingrid Cavalli, especializada em Alta Chocolataria, atua no mercado da Gastronomia há mais de uma década. Em 2015, foi a única chef gaúcha a participar da construção do primeiro museu de chocolate da América Latina, onde foram construídas mais de 100 esculturas. Em 2017 foi indicada ao Prêmio Sabores do Sul em duas categorias. É proprietária da marca que leva seu nome (ex-Cönfeita), onde desenvolve bolos lúdicos e sobremesas inusitadas.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3º piso), Lindóia Shopping (Térreo) e Cais do Porto (Armazém B3) e na plataforma sympla ( https://www.sympla.com.br/brunch-a-bordo-do-cisne-branco__605393 ). O valor é de R$ 120,00 com direito ao passeio e ao Brunch.

Serviço /Brunch a Bordo do Barco Cisne Branco / 18 de agosto

Embarque: Atracadouro do Gasômetro/ Horário: Entre 10h30 e 13h30

Valor: R$ 120,00 ( adultos) e R$ 60,00 ( idosos e crianças até 10 anos)

