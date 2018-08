BS Festival vai ter bike tour e bicicletas para deslocamento no distrito criativo de Porto Alegre

Porto Alegre recebe, nos dias 01 e 02 de setembro, o BS Festival, um dos maiores e mais inusitados festivais de inovação e criatividade do Brasil. Como parte da programação, o evento contará com uma parceria com a Loop Bikes, startup de compartilhamento de bicicletas, que instalará várias estações de bikes pelo bairro para que os inscritos vivam o festival e aproveitem os conteúdos pedalando entre um hub e outro.

Além disso, no domingo, acontece um Bike Tour, que passará por diversos pontos do Distrito C, no Bairro Floresta. O passeio inicia a partir das 10h, no ponto de encontro no Shopping Total (saída da Rua Gonçalo de Carvalho).

A participação é gratuita. A região abriga um importante polo de economia criativa e inovação de Porto Alegre. Entre os pontos altos do passeio está uma passagem pelo túnel verde da Rua Gonçalo de Carvalho, considerada por muitos a rua mais bonita do mundo, além de passagens por lugares como o Espaço 373, Galeria Hipotética, Vila Velô, Casa da Música e Envido Moda Ética.

SERVIÇO

O que: Bike Tour BS Festival

Quando: domingo, 02 de setembro de 2018

Horário: a partir das 10h

Local: Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545 – Floresta) na saída para a rua Gonçalo de Carvalho

Inscrições: gratuitas

Mais informações pelo site: www.bsfestival.com.br

