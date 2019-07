Cadastro de imprensa da Expointer 2019 começa nesta segunda-feira (15)

Profissionais de comunicação que desejem cobrir a 42ª Expointer já podem se inscrever no cadastro de imprensa para a feira, que foi liberado nesta segunda-feira (15). O cadastro, que ficará disponível até 16 de agosto, é feito de forma separada para imprensa nacional e internacional, neste link.

A retirada das credenciais antes do evento poderá ser feita de 21 a 23 de agosto, na sala 51 da sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em Porto Alegre. Os profissionais que desejarem retirá-las durante a Expointer deverão pagar um ingresso para entrarem no parque e terem acesso à Central de Imprensa, onde serão distribuídas. A retirada das credenciais deverá ser feita pelo responsável do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Em 2018, a cobertura jornalística da Expointer contou com a participação de 297 veículos de comunicação e 1.881 jornalistas, incluindo profissionais da Argentina, Uruguai, Chile, Espanha, França, China e Turquia.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cadastro-imprensa@agricultura.rs.gov.br

Deixe seu comentário: