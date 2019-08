Caio Castro sofre acidente durante rally em Campo Grande

Caio Castro levou um susto neste sábado (24) quando participou do Rally dos Sertões em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O carro que o ator pilotava acabou capotando durante uma das voltas e ele foi parar no hospital.

“Dei umas voltinhas aí no carro. Não aconteceu nada demais, mas viemos até o hospital. Fiquem despreocupados”, garantiu Caio, nos Stories. “Deu umas voltinhas boas, mas tá tudo bem”, continuou.

“Ano que vem estou de volta, mais treinado. Obrigado pelas mensagens de preocupação. Volto para casa mais cedo, mas feliz de ter feito o terceiro melhor tempo. Temos que aprender a andar primeiro para depois correr”, concluiu o ator.

“Tanquinho”

Colegas de elenco na novela da TV Globo “A Dona do Pedaço”, os atores Caio Castro, Felipe Titto e Tonico Pereira tiraram uma foto exibindo seus abdômens. A imagem foi compartilhada na semana passada, no Instagram de Caio, com a legenda “Dia de abdominais”. Os internautas foram à loucura com a publicação, mas nem tanto pelos “tanquinhos” de Caio e Felipe, mas sim, pela barriguinha proeminente de Tonico Pereira.

“Mendonça roubou a cena”, comentou um seguidor, relembrando o papel do ator em A Grande Família. “Na vida, eu sou o Tonico”, escreveu outro. Uma seguidora ainda brincou: “Eu: Miga, gostei do da direita e do da esquerda. Miga: É, mas quem não pare de te olhar é o do meio”.

Assédio de homens

Caio Castro vem espantando qualquer crítica com o seu personagem Rocky, na novela “A Dona do Pedaço”. Na trama, ele vive um lutador e, segundo boatos, ele seria homossexual, no entanto, até agora no folhetim, nada.

Questionado sobre torcer para um romance entre Rocky e Agno (Malvino Salvador), Caio Castro foi direto: “Sendo bem honesto, eu entrei na novela achando que poderia ter um romance. Nunca parei para pensar sobre isso, fui meio que levando. A imprensa falava disso, mas não tinha recebido ainda nada no texto. Aliás, até agora não chegou nada. O que escuto agora é que Agno vai ter caso com outro cara. Como ator, estou sempre aberto. Não quero fazer uma novela apelativa, seja em com relação homossexual ou outros assuntos polêmicos e que estejam em alta. Eu não acredito em nada que seja gratuito”.

O ator comentou se o assédio das mulheres aumentou depois que o personagem foi ao ar: “Não costumo reparar nisso. No começo, interpretava papéis que tinham mais essa característica de galã, de mocinho, e isso ficava mais visível. Desde ‘I Love Paraisópolis’ isso tem mudado. É claro que fico atento ao retorno que o papel está tendo, mas não no sentido de ‘assédio’ e sim em um contexto geral”. Sobre assédio dos homens, ele disparou: “Nisso eu reparo menos ainda. Não sei te dizer”.

