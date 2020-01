Cláudio Humberto Câmara representa menos da metade dos eleitores

Por Cláudio Humberto | 5 de janeiro de 2020

Os deputados federais, responsáveis por analisar e propor mudanças na legislação, representam menos da metade dos eleitores que foram às urnas em 2018. Foram 107.050.673 votos válidos, mas somados os desempenhos dos titulares são 53.220.501 votos, equivalente a 49,7%. A representação atual é ainda menor (48,8%) devido à substituição de 20 deputados por suplentes com votações menores. Presidente da Câmara há quatro anos, Rodrigo Maia (DEM-RJ) teve só 74 mil votos.

Comparativo

Os 513 deputados somados tiveram menos votos que o presidente Jair Bolsonaro, eleito com 57.797.847 votos; 55,1% no segundo turno.

Por partido

O partido mais votado foi o PSL, cujos 52 deputados eleitos obtiveram 7,6 milhões de votos. O PT ficou em segundo, com 6,1 milhões.

Os menores

Os partidos com o menor número de votos, PPL, DC e Rede, elegeram apenas um deputado, com 66.343, 50.284 e 8.491, respectivamente.

Tal pai, tal filho

Filho do presidente, Eduardo Bolsonaro foi reeleito em São Paulo com 1,8 milhão, tornando-se o deputado mais votado da História do Brasil.

Propaganda parlamentar custou R$45 milhões em 2019

Os brasileiros pagaram R$ 44,85 milhões no ano passado para que os deputados e senadores fizessem propaganda pessoal sob alcunha de “divulgação de atividade parlamentar”. É que, apesar de receber mais de R$ 33,7 mil por mês de salário, cada congressista tem até R$ 45 mil a mais todo mês para gastar à vontade com o que der na telha. Basta apresentar uma nota ou cupom fiscal para receber o dinheiro de volta.

Bolada maior

Com mais membros, a Câmara torrou R$ 42,78 milhões ou cerca de R$83,4 mil com a publicidade de cada um dos 513 deputados.

Menos esbanjadores

Com 81 senadores, o gasto no Senado com publicidade pessoal foi de R$ 2,07 milhões. Em média, foram R$ 25,6 mil por senador.

País ‘rico’ é assim

Parlamentares gastaram R$203,3 milhões com passagens, publicidade, alimentação, hospedagem etc em 2019. Tudo ressarcido integralmente.

Esfolar o contribuinte é fácil

Em 2017, Jorge Solla (PT-BA) pediu à PGR investigação e até posição oficial sobre a criação de fundos privados para apoiar candidatos, mirando grupos privados. Meses antes ele e outros 55 deputados do PT votaram a favor da reforma que criou o fundão eleitoral bilionário.

Democracia desvirtuada

Relatada pelo petista Vicente Cândido (SP), a reforma política de 2017 que repassou para o contribuinte o custo das eleições chamava o fundão eleitoral de “Fundo Especial de Financiamento da Democracia”.

Só pensam naquilo

O ano mal começou e o “calendário de feriados 2020” já circula há duas semanas nos grupos de aplicativos de mensagens de funcionários públicos do governo e servidores do Congresso Nacional.

População envelhecida

Segundo o IBGE, a população em idade ativa (15 a 64 anos) vai cair 0,1% no Brasil em 2020, de 69,3% para 69,2%. Esse número continua a cair nos próximos 30 anos para 62,69% e vai a 59,8% até 2060.

Duas exceções

De todos os tribunais superiores, apenas o STF, com Joaquim Barbosa, e o TST, com Carlos Alberto Reis de Paula, foram presididos por ministros negros. O TSE seria presidido por Joaquim Barbosa, mas o ministro renunciou antes de assumir o comando do tribunal eleitoral.

Recorde de Guarulhos

Desde iniciada a privatização de aeroportos controlados pela Infraero, em 2012, por Dilma, o aeroporto de Guarulhos (SP) foi o que rendeu o maior valor ao governo federal: foi arrematado por R$ 16 bilhões.

Bolsa em números

Nacionalmente, o valor médio recebido por beneficiários do Bolsa Família em dezembro foi de R$ 383,54. A maior média foi no estado do Acre, R$548,23, e a menor foi em Rondônia: R$312,19.

Muito Fundo

A Sudeco manteve a cota de 10% do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para o DF em 2020. Serão R$710 milhões. Goiás e Mato Grosso recebem 33%, cada, e 24% para o Mato Grosso. No total, o fundo disponibilizará R$7,1 bilhão aos quatro estados, em 2020.

Pensando bem…

…parece que tem gente torcendo por uma 3ª Guerra Mundial.

PODER SEM PUDOR

Rádios mentirosos

No Vale do Apodi (RN), Lucas Pinto chefiava a campanha de Eduardo Gomes (UDN) à Presidência da República. Mas o brigadeiro perdeu e Pedro Fernandes, líder udenista em Mossoró e exportador do algodão que Pinto produzia, chamou o parceiro para uma conversa.

“O que houve no Apodi? O brigadeiro não podia perder lá. Não gostei. Agora não sei como ficam os nossos negócios”. Lucas Pinto culpou a última palavra da tecnologia, na época: “Depois que inventaram esses radiozinhos pequenos, que mentem mais do que os grandes, o povo perdeu a cabeça…”

