Cambruzzi inaugura novas lojas em shoppings de Porto Alegre em eventos exclusivos

Desde 2016 no mercado gaúcho, a marca de acessórios Cambruzzi prepara novidades para o mês de novembro. Novidades estas que poderão ser conferidas no Shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800 – Passo d’Areia) e Praia de Belas (Avenida Praia de Belas, 1181 – Praia de Belas), em Porto Alegre. As novas lojas da marca serão inauguradas, respectivamente, nos dias 05 e 12 de novembro, a partir das 19h em eventos exclusivos para convidados.

As novas unidades trazem consigo a oportunidade do público ter acesso ao conceito Cambruzzi, que conta com acessórios diferenciados em termos de design e criatividade. Seus produtos têm como característica principal a utilização de diferentes materiais e texturas em um mesmo modelo.

Inspirados por elementos do cotidiano, os acessórios da Cambruzzi têm design moderno e personalidade marcante. Os produtos da marca seguem as principais tendências mundiais em joias e acessórios, o que permite que o público sempre esteja alinhado com o que há de mais relevante no cenário da moda.

Serviço: Inauguração das novas lojas da marca Cambruzzi/ Shopping Iguatemi / 05 de novembro (terça-feira) /(Avenida João Wallig, 1800 – Passo d’Areia) / Início: 19h.

Shopping Praia de Belas/ 12 de novembro (terça-feira)/ (Avenida Praia de Belas, 1181 – Praia de Belas)/ Início: 19h.