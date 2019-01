Caminhada noturna, yoga e show acústico são atrações em Nova Petrópolis no fim de semana

Nova Petrópolis oferece excelentes opções para curtir o verão na Serra Gaúcha. Até 17 de março mais de 40 atividades de lazer, esporte, aventura e recreação serão realizadas no Município. Shows musicais e atividades culturais também integram a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. No próximo fim de semana, 19 e 20 de janeiro, caminhada noturna, yoga e show acústico são atrações do evento.

No sábado, 19 de janeiro, ocorre o trekking noturno, a partir das 19h. A saída será na Sociedade Concórdia de Linha Imperial, de ônibus, até a localidade de Pinhal Alto, onde inicia a caminhada de nível médio. Serão 11 km por estradas rurais e trilhas até o Jardim Mais Alto da Serra Gaúcha, o ponto mais alto de Nova Petrópolis, com 820 metros de altura, onde será servido um lanche orgânico. Finalizando a caminhada, os participantes retornam à Sociedade Concórdia. O valor da inscrição é R$ 65 e as vagas são limitadas. Informações e inscrições: contato@tchonji.com.br ou (54) 9.9109.5073. O trekking noturno tem a organização da Associação Tchon Ji.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha também proporciona uma experiência de conexão com a sabedoria ancestral do Yoga e os ensinamentos andinos, conduzidos por Munay Flores, no domingo, 20 de janeiro, das 8h30min às 10h, na Praça das Flores. Não é necessário ter experiência com yoga, basta levar um pano ou tapetinho. A atividade é gratuita. Inscrições e informações: mamagaiacomunidade@gmail.com. A aula de yoga andino tem a organização da Mama Gaia Comunidade.

Domingo, 20 de janeiro, às 18h, terá Acústico na Praça. A artista Elena Pellenz vai apresentar um repertório eclético, trazendo clássicos do pop ao sertanejo, do rock à música gaúcha, em um show cheio de ritmo e carisma.

O 1º Torneio de Beach Tennis no Verão no Jardim da Serra Gaúcha, previsto para ocorrer dias 19 e 20 de janeiro, foi transferido em função do número de inscritos, que ficou abaixo do esperado. A comissão organizadora da competição definirá novas datas.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha prossegue até 17 de março de 2019. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e conta com o apoio da Gula Alimentos. Mais informações: www.novapetropolis.rs.gov.br. Acompanhe a cobertura fotográfica completa pela página de Nova Petrópolis no Facebook, acesse: https://www.facebook.com/novapetropolisrs.

Deixe seu comentário: