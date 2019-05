Nesta quinta-feira (23), a equipe da Defesa Civil do Estado iniciou as entregas de agasalhos para o interior na Central de Doações, no Centro Administrativo do Estado. Bom Progresso recebeu 2.500 peças adultas, 2.010 peças infantis, calçados e cobertores. A mesma quantidade recebeu Sede Nova, município do noroeste gaúcho. Na sexta-feira (24), Pontão e Herveiras serão contemplados.