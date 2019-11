Campanha Nacional do Ceratocone oferece exames oftalmológicos gratuitos

Neste sábado (09), a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul atenderá mais de 200 pessoas, gratuitamente, para o diagnóstico precoce do Ceratocone, aderindo assim a Campanha Nacional liderada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

O objetivo é conscientizar a população sobre a doença que começa geralmente na adolescência e, se não diagnosticada precocemente e tratada, pode levar à necessidade de um transplante de córnea.

No Rio Grande do Sul, o atendimento será feito em três instituições de saúde e os pacientes serão encaminhados pelo Ministério Público/RS e Secretaria Municipal da Saúde.

Campanha Nacional do Ceratocone /Sábado – 9 de Novembro / Santa Casa de Porto Alegre – Rua Annes Dias, 135 – POA/ Das 8h às 13h/

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Rua Ramiro Barcelos, 2350 – POA/ Das 8h às 12h30.

Instituto Ivo Correa Meyer – Rua Isabel Bastos, 138- Centro – Viamão/ Das 8h às 12h.