Campeonato brasileiro: Grêmio x Botafogo jogam neste domingo; acompanhe

O Grêmio enfrenta o Botafogo neste domingo (27) na Arena, em Porto Alegre. Depois da dura goleada sofrida no jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira (23), pela Copa Libertadores, o Tricolor passa a se concentrar inteiramente no Campeonato Brasileiro. A partida é valida pela 28ª rodada.

O time gaúcho tem 41 pontos e está fora do grupo que vai à Libertadores. Chegou a ficar entre os seis primeiros colocados depois de emplacar bons resultados, mas amargou duas derrotas consecutivas para Bahia e Fortaleza e caiu na tabela.

Na última semana, o grupo de atletas do Grêmio retomou os treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho. Agora o foco são as 11 próximas rodadas no Campeonato Brasileiro até o fechamento da temporada, com o objetivo específico em garantir uma das vagas diretas para a próxima Libertadores com a classificação no G4 do certame nacional.

O elenco gremista fez o último treino neste sábado (26) pela manhã no CT. Logo depois iniciou a concentração para a partida deste domingo, contra o Botafogo na Arena.

Ficha técnica

Grêmio: Paulo Victor; Kannemann e Pedro Geromel; Bruno Cortez, Matheus Henrique, Maicon e Léo Moura; Everton, Luciano e Alisson. Técnico: Renato Portaluppi.

Botafogo: Gatito Férnandez; Gabriel e Joel Carli; Yuri, Cícero, João Paulo e Marcinho; Luiz Fernando, Diego Souza e Léo Valencia; Victor Rangel. Técnico: Alberto Valentim.

Arbitragem: Rafael Traci (SC), auxiliado por Helton Nunes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC). VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

