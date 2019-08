Campeonato premia fêmeas da raça Jersey na Expointer

O julgamento do campeonato Fêmea Jovem durante a 42ª Expointer ocorreu na tarde dessa terça-feira (27) e integrou a etapa Cowmed do 4º Circuito Nacional da Raça Jersey que, na Etapa Expointer, tem a organização da Associação de Criadores de Gado Jersey do Rio Grande do Sul (ACGJRS), com o apoio da Associação de Criadores de Gado Jersey do Brasil (ACGJB). Foram 35 animais jovens (até 36 meses) inscritos. Os animais vencedores irão concorrer a nível nacional.

A campeã foi Wal Bandeira Beautiful 687, do criador Carlos Jacob, de Salvador do Sul. Em segundo lugar, ficou Gema Ordem Juíza Reward, de um tradicional criador da raça Jersey, Gerzy Ernesto e Angela Maraschin, da Cabanha Gema, em Santa Rosa. A terceira colocação ficou para La Estancia Estrela Feliz 11 Valentino, do criador Ivan Rodrigues da Silva, de Santo Cristo.

Os animais que vão concorrer a nível nacional podem ser classificados, nas palavras do presidente da ACGJRS, Darcy Bitencourt, como um grupo de elite da raça Jersey no país. “Nós vimos neste julgamento animais de alto potencial genético, animais diferenciados, que só mesmo numa Expointer a gente encontra. Foi um sucesso total, tanto pelo número de animais que foi significativo, mas também pela qualidade apresentada, pela beleza dos animais, pelo trabalho feito pelos cabanheiros e criadores, apresentando animais diferenciados e que com certeza encantaram todos os presentes. Contamos com uma boa plateia”, pontuou Bitencourt.