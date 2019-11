Cancelado encontro com autora angolana Djaimilia Pereira de Almeida

Por motivos de saúde na família, a escritora angolana Djaimilia Pereira de Almeida cancelou a sua participação na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. Djaimilia teria encontro com o público no sábado, dia 16 de novembro, às 18h, no Auditório Barbosa Lessa do Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, para falar sobre o seu segundo livro Luanda, Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras, 2018), com mediação da escritora e tradutora brasileira Natália Polesso. No romance, a autora narra a saga de Cartola e Aquiles, pai e filho que deixam Angola em busca de um tratamento médico em Portugal nos anos 1980. É um livro sobre descolonização e pertencimento.