Cantor Belo é acusado de estelionato

O cantor Belo deverá comparecer, nesta terça-feira (18) na 42° Delegacia de Polícia, no Rio de Janeiro, para prestar depoimento sobre uma acusação de estelionato. Segundo informações o cantor teria pego, em 2013, um empréstimo de R$ 50 mil, para ser quitado em dois meses e até o momento não teria sido pago.

O código penal brasileiro define estelionato como “obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”.

A assessoria de imprensa do cantor informou, para a RedeTV, que o artista não tem conhecimento da acusação e destacou que, por isso, o artista não deve se apresentar para o depoimento. O jornal Extra, por sua vez, divulgou ainda que a vítima tentou inúmeras vezes contato através do celular do pagodeiro e, sem sucesso, foi até a justiça reclamar o dinheiro não recebido.

Vale lembrar que polêmicas envolvendo dívidas não pagas por Belo não são recentes. Em 2005 o ex jogador de futebol Denilson, procurou a justiça para reclamar um suposto débito em aberto com o cantor. Em outra ocasião ele e sua esposa, Gracyanne Barbosa, foram ameaçados de despejo por não pagarem o aluguel do imóvel em que moravam. Este ocorreu em 2017.

