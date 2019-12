Acontece Capital ganha nova agência do Sicredi no centro financeiro da cidade

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: DIVULGAÇÃO

A Sicredi União Metropolitana RS encerra o seu ciclo de expansão de 2019 no próximo dia 9, às 16h, com a abertura de mais uma agência na Capital, localizada na Avenida Carlos Gomes, 221.

A nova unidade foi uma demanda de moradores e empresas da região, que buscam atendimento mais próximo. “Mesmo com a grande oferta de instituições financeiras por perto, as pessoas querem contar com quem olhe para elas, realize um atendimento personalizado e invista os recursos na comunidade”, explica o diretor-executivo da cooperativa Gerson Kunkel.

A agência terá como foco principal prestar assessoria direcionada ao planejamento financeiro das pessoas e das empresas, com realização de encontros focados em educação financeira e profissionais disponíveis para consultorias nas residências e nas empresas dos arredores.

“Estar presente na região é muito importante para a cooperativa. Além de disponibilizarmos nossas soluções financeiras que atendem as diversas necessidades dos associados, vamos auxiliar no desenvolvimento das empresas, das pessoas e da comunidade”, afirma o presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow.

Criada com o conceito colaborativo, a agência dispõe de uma sala de reuniões e internet para os associados. O modelo de espaços compartilhados oferece a estrutura física para ser utilizada por todos associados.

Ao todo, 2019 contabiliza cinco novas agências e 102 vagas de emprego preenchidas. A expansão física da cooperativa continuará em 2020. Já em janeiro, Viamão receberá a terceira unidade do município.

