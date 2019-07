Capixaba e Galhardo: confira os números das opções para as laterais do Grêmio no Gre-Nal

*Valéria Possamai

Com o sucesso da dupla Gre-Nal na Copa do Brasil e Libertadores, o Gre-Nal do próximo sábado deve ser recheado de novidades em ambas equipes. Pelo lado do Grêmio, Juninho Capixaba e Rafael Galhardo são duas opções para o técnico Renato Portaluppi nas laterais e no meio-campo. Confira abaixo as estatísticas dos dois atletas.

Juninho atuou em 20 partidas nessa temporada e balançou as redes em duas oportunidades. Pelo tricolor, atuou em um clássico Grenal e saiu vitorioso. Destaque na parte ofensiva, o camisa 29 já marcou 5 gols com a camisa tricolor e é um atleta de contra-ataques rápidos no time. Além disso, o jogador tem bons números na parte defensiva. No Estadual foi o melhor do elenco tricolor com 29 corretos a aproveitamento de 90,6%.

Retornando a equipe do Grêmio depois de quatro temporada, Galhardo pode aparecer como uma das surpresas desse clássico 421. Com bom passe e cruzamentos, o jogador quer retornar à posição de meia e disputar uma vaga na equipe titular do tricolor. Nessa temporada atuo em 2 jogos, mas pelo Grêmio soma 51 partidas e 2 gols marcados. Já atuou em dois Grenais e esteve em campo na goleada de 5 a 0 sobre o arquirrival.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

