Carne Devon Certificada chega ao mercado gaúcho

A Associação Brasileira de Criadores de Devon / ABCD fechou parceria com o Frigorífico Famile, de Pelotas, para a produção de carne Devon certificada no Rio Grande do Sul. Após a assinatura do contrato, na manhã de hoje (07/08), foi realizado um abate técnico inaugural com animais da Cabanha Palmeira, de Camaquã.

Para a presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon, Simone Bianchini, o mercado gaúcho vinha pedindo os cortes Devon certificados há algum tempo. “Foram meses de negociações. Para a ABCD é um passo muito importante, afinal, é o Rio Grande do Sul que tem o maior rebanho Devon e o maior número de criadores do Brasil. Então nada mais justo do que ter disponibilidade de carne Devon certificada perto de casa”, avalia.

A expectativa da Associação é que os criadores gaúchos manifestem interesse pelas bonificações à medida que ficarem sabendo da novidade. A meta inicial é o abate de 100 cabeças por mês. O trabalho de prospecção dos animais já começou.

O Famile é um tradicional frigorífico do sul do estado. Com 38 anos de atividades e capacidade de abate de 210 animais/dia, tem seus produtos distribuídos em todo o Rio Grande do Sul. Para José Paulo Corvello, diretor e um dos fundadores da empresa, a nova parceria é muito bem-vinda. “A qualidade da carne Devon é inquestionável, por isso a nossa aposta é na satisfação tanto do consumidor quanto do produtor”, garante.

Deixe seu comentário: