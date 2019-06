Os dias de Carlinhos Maia têm sido de muita felicidade depois que se casou em uma luxuosa cerimônia de casamento com Lucas Guimarães no Sergipe. Após lua de mel na Grécia, o humorista voltou já ajudando ao próximo, sem ao menos conhecer a pessoa. No aeroporto de Guarulhos, Carlinhos Maia resolveu presentar uma família que trafegava com um veículo velho e os presenteou com um automóvel novo.

