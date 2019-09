Casa do Menino Jesus realiza brechó beneficente neste sábado

Neste sábado (14), a Casa do Menino realizará um brechó com 50% de desconto nas peças novas e semi novas. O brechó oferece roupas, calçados, utensílios domésticos, brinquedos, bijuterias, bolsas e uma grande variedade de produtos recebidos como doações. Toda a renda é revertida para o atendimento das 33 crianças, adolescentes e adultos, com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente acolhidos pela Casa.

O brechó estará aberto das 10h às 17h no interior da nova unidade da Casa do Menino Jesus de Praga, na rua Nelson Zang, 420, no bairro Intercap, em Porto Alegre. Conheça mais o projeto.

Casa do Menino

A Casa do Menino Jesus de Praga (CMJP) é uma instituição filantrópica, ecumênica, fundada em 6 de janeiro de 1984 pelo então jornalista e radialista Fábio Rocco. A organização nasceu do desejo de ser solidário com o próximo e depende da solidariedade de todos para continuar existindo. Promove atendimento especializado e gratuito às crianças especiais que acolhe, proporcionando-lhes qualidade e expectativa de vida crescentes.

Em 9 de março de 2018 foi realizada a transferência para a sede atual, embora com vários segmentos ainda pendentes de conclusão. A nova unidade é mantida com o apoio imprescindível da comunidade, empresas e segmentos importantes da sociedade.

