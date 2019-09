Casacor encerra 28ª edição com recorde de público em Porto Alegre

A Casacor Rio Grande do Sul encerrou, no último domingo (8), a 28ª edição com recorde de público. O evento, que reuniu em Porto Alegre as principais tendência de arquitetura, design e paisagismo, calcula um crescimento de visitantes de 20% com relação a 2018.

Cerca de 35 mil pessoas passaram pela mostra que revitalizou o antigo Hospital da Criança Santo Antônio, localizado no 4º Distrito. Os 49 ambientes em exposição foram assinados por 78 renomados e novos nomes da área. Mais de 3 mil pessoas trabalharam somente no canteiro de obras. Foram, ao todo, 4.100 m² ocupados pela mostra em dois andares, do total de 9.950 m² do prédio todo.

Além do Rio Grande do Sul, a Casacor acontece em mais 17 estados: São Paulo, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina (Florianópolis e Itapema) e Ribeirão Preto. A mostra ocorre ainda em quatro praças internacionais: Bolívia, Estados Unidos, Paraguai e Peru. A próxima edição em Porto Alegre deve abrir entre os meses de julho e agosto de 2020.

