CASACOR Rio Grande do Sul chega a sua 28ª edição

Em desuso desde 2002, o prédio do antigo Hospital da Criança Santo Antônio (Av. Ceará, 1549), da construtora R. Correa Engenharia, ganhou nova função dedicada a arquitetura, design, paisagismo e entretenimento. O construção, localizada no 4º Distrito de Porto Alegre, foi reformada para sediar a CASACOR Rio Grande do Sul, que acontece de 23 de julho a 08 de setembro. A mostra chega a sua 28ª edição na Capital composta por 49 ambientes assinados por 78 renomados e novos nomes do mercado gaúcho.

Pelo terceiro ano, a diretoria do evento Valdecir Santos, Karina e Vera Capaverde, contam com as profissionais Aclaene de Mello e Gabriela Ordahy na curadoria técnica e Eduardo Becker no projeto geral de iluminação.

Planeta Casa é o conceito para a edição 2019 da CASACOR, que percorre 18 cidades brasileiras, 4 países da América do Sul e um da América do Norte. O tema foi baseado na tendência de cada casa se tornar o universo particular do indivíduo. É na nossa casa que podemos expressar, de forma natural e genuína, nossa afetividade e nossa conexão com o outro. E, a partir dela, demonstrar atitudes afetivas para com a comunidade que nos rodeia.

Com uma preparação intensa durante seis meses de obras, mais de 3 mil pessoas trabalharam somente no canteiro de obras. Ao todo, 4.100 m² da construção histórica estão ocupados pela mostra em dois andares do prédio que tem no total 9.950 m².

Segundo Karina Capaverde, o fluxo contínuo de passeio é um dos destaques do ano. “Além dos tradicionais livings, quartos e áreas gourmet, nesta edição contamos com uma galeria de arte, uma pizzaria, um restaurante, espaço kids e espaços externos. Tudo com uma grande diversidade temas que entregam ao público uma opção completa de entretenimento”, explica Karina.

Roteiro de compras

Apresentando um roteiro completo, a CASACOR traz, esse ano, duas lojas focadas em design, bem-estar e decoração. A Voilà Studio, projetou a Loja de Arte. São 125m² dedicados ao espaço da Luka.art, com obras em impressão fine art certificadas e de edições limitadas. Já o espaço Casulo N°5, é uma loja de fragrâncias criado pela CASULO ARQ DESIGN, de Daiana Arnold e Roberta Arnold Schell.

Gastronomia

Além das tendências de arquitetura e decoração, os visitantes também terão à disposição três restaurantes no final do circuito. O Yard Café, projeto dos arquitetos Márcio Moreira, Samantha Diefenbach, Magali Montani e Michele Ravadeli, é um café e bistrô de inspiração francesa que recria o jardim do antigo hospital nas suas superfícies e traz a imponente arcada do edifício para o interior do espaço através das grandes aberturas e planos de espelhos. A operação é da Mule Bule Gastronomia. Já a arquiteta Luciana Pestana criou o ambiente Pane Pizza, uma pizzaria que segue a tendência arquitetônica do estilo industrial.

O máximo proveito que se pode tirar de um chef de cozinha chega novamente a CASACOR RS dessa vez com o “Embaixada Gourmet Experience”, o novo projeto da plataforma de gastronomia Embaixada Gourmet. No ambiente, EG Experience Arauco, criado pelo Studio Santy, os 86m² foram pensados para transformar e aproximar a interação do público com os chefs de cozinha. Alta gastronomia, drinks, conteúdo e descontração é a ideia do espaço que deve movimentar a mostra com eventos comandados por profissionais de renome no mercado como Xavier Gomez (RS), Raymond Li (EUA), Flavio Miyamura (SP), José Guerra (SP), Sae Young Kim (SP), além de um workshop com personal chef e sommelier Maria AntoniaRussi, vencedora do Masterchef e workshops de drinks coordenados pela mixologista Claudia Schumacher. As informações sobre os ingressos estão no site embaixadagourmet.com.br.

Patrocinadores

Em seu 26° ano de parceria, a Deca se torna patrocinadora global de CASACOR, presente em todas as praças nacionais e internacionais. Pela 3ª vez, a Leroy Merlin é parceira nacional de sustentabilidade e a Coral é a tinta nacional oficial. A Costaneira e a R. Correa Engenharia assinam como patrocinadoras local, ao lado da LG. A Icatu Seguros é a seguradora e o Sheraton o hotel oficial da mostra.

Serviço/ CASACOR RIO GRANDE DO SUL/ De 23 de julho a 08 de setembro/ Avenida Ceará, 1.549 (prédio do antigo Hospital da Criança Santo Antônio)

De terça-feira a sexta-feira, das 15h às 20h30min/ Sábados, das 12h às 20h30min /Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Ingressos/ De terça-feira a sexta-feira: R$ 40/ Final de semana e feriados: R$ 46/ Passaportes: duas entradas R$ 70, cinco entradas R$ 140 e ilimitado R$ 180.

*Meia entrada conforme legislação local / *Valet no local.

Mais informações: casacor.abril.com.br/mostras/rio-grande-do-sul

