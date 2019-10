A família Radford, conhecida como “a maior do Reino Unido” está prestes a ficar ainda maior: a mãe, Sue Radford, anunciou que ela e seu marido Noel, estão esperando seu 22º filho, segundo noticiam o site do jornal “Independent” e a emissora Sky News. O casal fez a revelação em um vídeo do YouTube em que eles aparecem indo fazer um ultrassom. A mãe deve dar à luz em abril de 2020.