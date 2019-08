Casamento à vista! Lucas Lucco anuncia noivado

Vêm mais um casório por ai! O cantor Lucas Lucco anunciou nesta sexta-feira (23) que está noivo de Lorena Carvalho. O cantor publicou no Instagram um vídeo do momento do pedido. Na publicação, ele escreveu: “Escrevendo mais um capítulo… @lorenacarvalhod”

O cantor e a modelo começaram a se relacionar em outubro de 2015, mas enfrentaram várias idas e vindas. No começo deste mês, Lucas destacou a ajuda que recebeu de Lorena após passar por cirurgia no peitoral. “Agradeço a Deus pela oportunidade do reencontro (…), por segurar firme a minha mão nos momentos felizes e também nos mais dolorosos dessa trajetória. Te amo”, escreveu o músico, um dos famosos que passou por luta contra depressão.

