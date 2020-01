Rio Grande do Sul Caso Ronei Jr: primeiro dos três júris terá início nesta segunda-feira. Acompanhe

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Ronei Faleiro, pai do rapaz, narrou muito emocionado o ocorrido. Foto: Divulgação/TJRS

Iniciou nesta segunda-feira (20), no Salão do Júri do Foro de Charqueadas, o julgamento de Peterson Oliveira, Vinicius Silva e Leonardo Cunha, três dos acusados da morte de Ronei Faleiro Jr.

Jovem de 17 anos, Ronei foi espancado e morto à saída de uma festa no Clube Tiradentes, na cidade, há quatro anos. O pai dele, Ronei Wilson Faleiro, e o casal de amigos Richard Wienke e Francielle Wienke também sofreram agressões.

A previsão é de que o júri dure até três dias, durante os quais deverão ser ouvidas vítimas, acusados e 22 testemunhas.

São nove réus no mesmo processo. O júri de todos eles estava marcado para 18 de novembro, mas foi adiado no dia da sessão por decisão da Juíza de Direito Greice Moreira Pinz, que atendeu a pedido do defensor de um dos réus. Na mesma ocasião, optou-se pela divisão em três novas datas.

Os demais júris têm datas previstas em 13 de abril (réus Alisson Cavalheiro, Geovani Souza e Volnei Araújo) e 27 de abril (Matheus Alves, Cristian Sampaio e Jhonata Hammes).

