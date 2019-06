CBF divulga data e horário dos jogos da Dupla Grenal na Copa do Brasil

A CBF divulgou nessa quarta-feira as datas das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio enfrentará o Bahia nessa fase, jogando a primeira partida em casa; já o Inter enfrenta o Palmeiras, visitando o alviverde na primeira partida desta fase. Em lados separados das chaves, a Dupla Grenal só poderá se enfrentar em uma possível final da competição. Confira abaixo as datas e horários dos confrontos.

Jogos de ida:

Grêmio x Bahia – 10/07 (Arena) – 19:15

Palmeiras x Inter – 10/07 (Allianz Parque) – 21:30

Jogos de volta:

Bahia x Grêmio – 17/07 (Fonte Nova) – 19:15

Inter x Palmeiras – 17/07 (Beira-Rio) – 21:30

Visando esses jogos, a Dupla Grenal volta aos trabalhos dia 21/06 o Inter que viaja até Atibaia e 24/06 o Grêmio irá para Viamão. A Rádio Grenal acompanhará in loco os trabalhos das equipes com informações dos período de treinamento. Você pode acompanhar tudo no 95.9 FM, redes sociais e site.

